В Wildberries прокомментировали информацию о поднятии цен за возврат товаров

Пресс-служба онлайн-ретейлера Wildberries опровергла новости о возможном повышении платы за обратную доставку. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению пресс-службы компании, для всех клиентов Wildberries будут действовать прежние условия. Там также подчеркнули, что компенсация расходов за возврат брака останется только в отдельных случаях.

«Появившаяся сегодня информация о повышении платы за обратную доставку не соответствует действительности: Wildberries не меняла стоимость обратной логистики для клиентов. Действуют те же ранее установленные условия», — рассказали в компании.