ЦБ хочет ослабить надзор за исламским банкингом

Банк России не планирует вводить отчетность для участников эксперимента по партнерскому финансированию, более известному как исламский банкинг, до его окончания в 2025 году – вместо этого регулятор хочет запустить анкетирование. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора департамента небанковского кредитования ЦБ Илью Кочеткова.

Кочетков признался, что сейчас этот вопрос активно обсуждается участниками финансового рынка, при этом некоторых из них предлагают ввести отчетность как можно скорее. Но сам Кочетков говорит, что «будет настаивать и рекомендовать до конца эксперимента отчетность вообще никакую не вводить», а если и вводить – то «достаточно поверхностную, которая бы не затрудняла жизнь тем, кто захочет вступить в реестр по партнерскому финансированию».

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По словам Кочеткова, ЦБ беспокоится, что участников эксперимента может напугать излишняя жесткость, к которой регулятор на данном этапе не стремится. Любая отчетность влечет за собой определенные последствия, в том числе административные последствия за ее несдачу, некачественную сдачу, несвоевременную и т. д., пояснил Кочетков. Второй момент – ЦБ предполагает, что сам еще не готов и недостаточно профессионален для того, чтобы судить, какая отчетность и в каком виде ему нужна, отметил глава департамента.

Поэтому пока Банк России выбрал путь ежеквартального анкетирования участников эксперимента. Уже готовы первые анкеты, которые согласованы с широким кругом лиц, в том числе с рынком и принимающими участие в эксперименте территориями, рассказал Кочетков. Сейчас ЦБ направляет их вошедшим в реестр игрокам, а также через свои территориальные подразделения тем, кто пока не вошел в реестр, но заинтересован в участии и близок к партнерскому финансированию.

Закон об эксперименте по внедрению исламского банкинга заработал в августе. Предусмотренный им экспериментальный правовой режим внедрен с 1 сентября на территории Башкортостана, Татарстана, Чечни и Дагестана и продлится два года до 1 сентября 2025 года. География проведения эксперимента может быть расширена кабмином по согласованию с ЦБ.

Под исламским банкингом подразумевается ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, под запретом находятся выплаты процентов и производные от них процентные сделки, запрещается финансирование определенных секторов экономики (алкогольной и табачной продукции, оружия, боеприпасов, производства свинины) и др.