Назван объем российского газа, который идет через Украину

Российская компания «Газпром» подает для Европы транзитом через Украину 42,4 млн кубометров газа в сутки, сообщил представитель компании. По его словам, которые приводит ТАСС, заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» была отклонена Киевом.

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«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн куб. м. <...> Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена, — сказал представитель.

Ранее газета China Daily со ссылкой на Китайскую национальную трубопроводную корпорацию (PipeChina) сообщила, что с начала 2023 года Россия поставила Китаю по «Силе Сибири» более 20 млрд кубов газа. При этом с момента ввода в эксплуатацию газопровода в 2019 году было транспортировано более 50 миллиардов кубометров «голубого топлива».

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Договоренности касаются развития сферы поставок и транспортировки газа, а также области геологоразведки и добычи углеводородов.