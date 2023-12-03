Доставка на Wildberries стала платной

На Wildberries доставку товаров сделали платной из-за перегрузки ПВЗ (пунктов выдачи заказов) перед Новым годом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка».

По информации Telegram-канала, в некоторых ПВЗ маркетплейса Wildberries доставка товаров стала платной. Ее стоимость составляет от 200 рублей.

В прошлом году в аналогичный период стоимость доставки доходила до 650 рублей, отмечает Telegram-канал. При этом в случае, если вещь, доставку которой оплатил покупатель, не понравится ему, то за возврат также нужно будет заплатить.