"Норникель" начнет размещение замещающих облигаций 5 декабря

"Норильский никель" 5 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения еврооблигаций компании с погашением в 2025 году, следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации.

Компания будет размещать бездокументарные процентные неконвертируемые облигации на сумму $500 млн с погашением 11 сентября 2025 года и ставкой купона 2,55% годовых. Облигации будут размещены по открытой подписке. Номинальная стоимость одной бумаги составляет $1 тыс.

Погашение облигаций и выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев облигаций денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке.

Сейчас в обращении у компании находятся еврооблигации на сумму $500 млн с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых и еврооблигации на аналогичную сумму с погашением в 2026 году и ставкой купона 2,8% годовых. Все они были выпущены MMC Finance Designated Activity Company.