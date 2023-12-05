Некоторым россиянам разблокируют замороженные активы

Европейские регуляторы выдали двум российским профучастникам рынка ценных бумаг лицензии на разблокировку замороженных активов клиентов. Об этом рассказал председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков, передает «Интерфакс».

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На разблокировку подавали 27 профучастников — речь идет о брокерах, дилерах, доверительных управляющих, инвестиционных советниках, регистраторах и депозитариях. Какие именно организации получили лицензию, в НРД не уточнили.

Процесс возврата активов пока не завершен из-за медленной обработки лицензий. Жидков добавляет, что какое-то количество лицензий явно «просто не было финализировано».