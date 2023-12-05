Якутские ножи признали уникальным брендом

Товар из российского региона признали уникальным брендом
Якутские ножи признаны уникальным брендом с географической привязкой, в таком качестве этот товар зарегистрировал Роспатент. Об этом в своем Якутии Айсен Николаев.
По словам Николаева, с этого момента именоваться якутским ножом может лишь изделие, изготовленное именно в этом регионе.
«Наши кузнецы давно об этом мечтали. Это в первую очередь позволит защитить их изделия от контрафакта. Ведь изготовленные у нас в Якутии ножи — это гарант качества!» — написал в блоге глава Якутии.
Николаев добавил, что у якутских кузнецов автоматически появляется право ковать ножи этого бренда.
Ранее власти Якутии объявили, что займутся поддержкой древнего эпического искусства олонхо, включенного в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. Согласно указу главы региона, государство поможет олонхосутам, запевалам осуохая и кузнецам сохранить традиционное культурное наследие республики.