Президент «Балтики» предложил провести национализацию компании

Президент пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением о национализации предприятия. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо Боллоева, адресованное Минфину.

Глава компании называет национализацию "единственным выходом из сложившейся ситуации". По его словам, корпорация Carlsberg Group не приняла российские предложения о сделке "с более чем приемлемыми условиями как по части финансовых расчетов, так и по взаимовыгодному использованию брендов".

При последующей оценке "Балтики", по словам Боллоева, необходимо учитывать балансовую стоимость основных средств компании, которые на текущий момент составляют 17 млрд рублей. Также предприятие нуждается в значительных средствах на обновление технологического оборудования и программного обеспечения, сообщил он.

Carlsberg Group "велась политика планомерного снижения выпуска продукции основополагающего бренда "Балтика", который в 2022 году занял лишь 29% в объемах продаж, а выпуск таких марок, как "Ярпиво" и "Невское", "сведен к нулю", говорится в письме. В дальнейшем это может привести к потере до 50% объемных и доходных показателей для "Балтики", заключил президент компании.

Источник газеты, близкий к Минфину, сообщил, что письмо было получено, но уточнил, что в России еще не было подобных прецедентов. Другой источник, близкий к пивоваренной компании, подтвердил проведение переговоров на тему национализации "Балтики".