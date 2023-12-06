Adidas и Reebok откроются в России под новой маркой
Руководитель отдела маркетинга Lestate Илья Комиссаров анонсировал открытие в России магазинов спортивной одежды и спортинвентаря Adidas и Reebok под новой маркой ASP. Об этом сообщает «Коммерсант».
Lestate — компания, специализирующаяся на дистрибуции спортивной одежды и обуви. Она существует на рынке около 13 лет.
Комиссаров отметил, что российские граждане, привыкшие к высокому качеству товаров западных брендов, не готовы перестать приобретать такую продукцию.
Он указал на усиление конкуренции в сегменте спортивных товаров в связи с активизацией локальных игроков. Первый магазин, как уточнил собеседник, откроется уже на этой неделе в столичном аутлете «Белая дача».
Отмечается, что число магазинов ASP еще обсуждают. При этом руководитель отдела объявил о постепенном расширении розничной сети.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что члены Общественной потребительской инициативы обнаружили нелегальный товар в бутиках ЦУМа. Уточнялось, что правоохранительные органы уже организовали проверку. В ходе рейда активисты посетили отдел Tsum Collection, где консультанты предлагали приобрести обувь ушедших из России брендов.