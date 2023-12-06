«М.Видео» сменила логотип на «более заметный»
«М.Видео-Эльдорадо» поменяла логотип на «более заметный». Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу группы компаний Сергея Ли.
По его словам, в новом лого буква «м» станет более крупной, а буквы в слове «видео» будут прописными и печатными, а не рукописными. Кроме того, поменялся оттенок красного цвета — он стал более ярким и комфортным для глаз при просмотре с экрана. Также изменения претерпел и текст под логотипом компании. Вместо «Онлайн / Быстро / Рядом», там будет написано «Главный эксперт по технике».
Как объяснил Ли, задача смены логотипа — сделать его заметнее, а «м» более значимой. Кроме того, она должна стать образующей для всех суббрендов компании, среди которых M.Сlub, «М.Сервис», «М.Рассрочка» и другие.
В обновлении символики участвовало брендинговое агентство LINII. Ранее эта компания работала над ребрендингом X5 Group и сети «Вкуссвилл». Затраты на ребрендинг Ли не раскрыл, однако отметил, что они были незначительными. Основная работа, а именно замена вывесок в магазинах, будет происходить постепенно, по мере износа старых.