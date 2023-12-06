«Дочка» Сбера начала дистанционно выпускать карты для иностранцев

Сервис денежных переводов Сбербанка «ЮMoney» начал дистанционно выпускать карты и открывать счета для иностранных граждан. Об этом РБК сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

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Для того, чтобы открыть новую карту, иностранцам нужно установить приложение «ЮMoney» для Android. В приложении можно оформить выпуск виртуальной карты. Пластиковую карту можно получить в России, например, в аэропорту Шереметьево. Клиенту выдается карта «Мир», которую можно пополнять в банкоматах Сбера. Ее обслуживание бесплатно.

Помимо этого, по словам Царева, покупки можно оплачивать с помощью NFC или по QR-коду. Туристу необязательно получать карту на физическом носителе, так как ее виртуальная версия все равно будет работать везде.