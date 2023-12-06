В Сбере рассказали о новых возможностях для физических лиц
Сбер предоставил новые возможности пользователям платформы цифровых активов, сообщил журналистам в кулуарах Дня инвестора Сбера Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.
Согласно заявлению, ограниченной группе пользователей предоставили доступ к зачислению и выводу денежных средств в сделках с цифровыми финансовыми активами на платформе банка.
«Сбер стал первым банком в России, включенным в реестр операторов информационных систем. За весь период работы в информационной системе Сбера зарегистрирован 63 выпуска ЦФА. Сумма состоявшейся эмиссии по этим выпускам составила около 2 млрд рублей», — рассказал Попов.
Если тестовый период завершится успешно, то доступ предоставят еще большему числу физических лиц-клиентов Сбера. Для них такая форма инвестирования станет еще одним цифровым способом размещения денежных средств.
Ранее стало известно, что за 10 месяцев 2023 года Сбер начислил своим клиентам 503 млрд рублей дохода по вкладам.