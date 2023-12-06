Сбер раскрыл финансовые показатели своей стратегии на ближайшие три года

Согласно своей стратегии на следующие 3 года, Сбер намерен в каждый год исполнения стратегии достигать рентабельности капитала (ROE) не менее 22%. Об этом в рамках Дня инвестора Сбера сообщил руководитель блока «Финансы» Сбера Тарас Скворцов, которого цитирует пресс-служба компании.

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Топ-менеджер Сбера отметил, что компания намерена достигнуть таких результатов даже в 2024 году, когда, по мнению аналитиков, у многих банков может наблюдаться снижение доходов в связи с высокой ключевой ставкой и ограничениями Центробанка.

«Никогда еще Сбер не ставил столь амбициозную цель по рентабельности капитала. Наши акционеры будут получать доход и от растущей прибыли, и от дивидендов», — подчеркнул Тарас Скворцов.

Он уточнил, что согласно своей стратегии, Сбер намерен выплачивать в виде дивидендов 50% от чистой прибыли.

Также Скворцов заявил, что следующий год у Сбера ожидается еще более успешным, чем нынешний, который стал самым успешным в истории банка.