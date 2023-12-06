Объявлены победители премии «Топ-1000 российских менеджеров»

В «Геликон-Опере» 5 декабря назвали имена победителей премии «Топ-1000 российских менеджеров», сообщает пресс-служба премии.

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Академики премии, организованной Ассоциацией менеджеров, определили лучших управленцев в шестнадцати основных и двух специальных номинациях.

Также впервые назван обладатель специальной награды «За вклад в развитие медиабизнеса в России». Им стал генеральный директор «Газпром-медиа холдинг» Александр Жаров.

На звания лучших директоров в своей сфере претендовали более 300 номинантов. Торжественную церемонию награждения в этом году посетили более 600 гостей. Всего же за время существования проекта его лауреатами стали более 18 тыс. руководителей.

Лучшим высшим руководителем стал генеральный директор «Северсталь менеджмент» Александр Шевелев. Лучшим директором по маркетингу назвали старшего вице-президента по маркетингу и развитию цифровых технологий «Глории Джинс» Елену Алексееву, а в номинации «Лучший директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности» победила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

«Жюри из академиков, победителей премии прошлых лет и членов Ассоциации менеджеров проанализировало заявки с самыми достойными номинантами во всем спектре индустрий. Борьба при выборе лауреатов была острой, разница в баллах при голосовании иногда совсем незначительна. Премия всегда четко отображает и предвосхищает процессы, протекающие в деловой сфере», — отметил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

Номинантами премии могут стать только лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях, занявшие ведущие места в рейтинге.