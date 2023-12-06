В Словакии сотрудники UniCredit Bank начнут забастовку за повышение окладов

"Во вторник на будущей неделе начинается забастовка сотрудников UniCredit Bank [в Словакии], - отметила она. - Руководство банка на последней встрече с [представителями] профсоюза подтвердило свое нежелание вести социальный диалог. Работники не могут смириться с тем, что им второй год подряд понижается реальная заработная плата".