Операторов сотовой связи призвали лишать лицензий за звонки мошенников

Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором предложила лишать лицензии операторов сотовой связи за пропуск звонков мошенников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление заместителя председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артема Шейкина.

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Отмечается, что речь идет о тех операторах сотовой связи, которые пропускают звонки от мошенников на регулярной основе. Шейкин подчеркнул, что такие поправки «позволят решительно пресекать и привлекать к ответственности недобросовестных операторов».

Сейчас основанием для отзыва лицензии являются несколько факторов, в том числе нарушение схемы пропуска трафика и порядка использования частот.

В Минцифры уточнили, что не знают о подобной инициативе Роскомнадзора и Генпрокуратуры.