PepsiCo продаст один из заводов в России

Американская PepsiCo намерена продать молочный завод в Краснодарском крае мощностью 180 тонн сырья в сутки структуре, связанной с «Агрокомплексом» экс-главы Минсельхоза Александра Ткачёва. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знающий о сделке.

Как отмечает издание, летом на отраслевых ресурсах появилось объявление о продаже соответствующего неназванного актива. Отмечалось, что завод с аналогичной мощностью выпускал творог и плавленый сыр. Летом предприятие должно было быть законсервировано для передачи новым владельцам.

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В декабре, по данным ЕГРЮЛ, в этом районе создана компания «Медведовский молочный завод». В ней 70% принадлежат Виталию Пшеничному, экс-директору входящих в «Агрокомплекс» ООО «МК Жуковский» и ООО «МК Шкуринский».

Оставшиеся 30% ООО «Медведовский молочный завод» у Татьяны Харченко, она же числится генеральным директором организации.

В PepsiCo изданию отказались комментировать эту информацию, в «Агрокомплексе» не ответили на запрос.

Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что сделка позволит покупателю увеличить долю собственной переработки, снизив зависимость от спроса сторонних заводов. Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев отметил, что стоимость продаваемого актива будет зависеть от состава и состояния оборудования. Скорее всего, покупателю потребуются вложения в модернизацию, считает он.

Американская PepsiCo — один из основных производителей молочных продуктов в России. В портфель брендов входят марки «Домик в деревне», «Чудо», «Весёлый молочник». В отчете АО «Вимм-Билль-Данн» (ВБД), которое управляет молочными активами компании, на конец 2022 года было указано 14 производственных подразделений.

За прошлый год объём выпуска молочной продукции ВБД снизился на 8,7% — до 940,7 тыс. тонн. Выручка компании выросла до 117,17 млрд руб. против 107,79 млрд руб. годом ранее.