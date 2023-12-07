Болгария запретит перерабатывать нефть на заводе «Лукойл» в Бургасе

Председателя комитета по бюджету и финансам кабмина Болгарии Йордан Цонев заявил, что с 1 марта в стране остановят льготы для нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтохим» в Бургасе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что соответствующий законопроект уже был принят коалиционным правительством. По словам Цонева, инициатива также предполагает национальному таможенному агентству организовать проверку количества нефтепродуктов на складе завода «Лукойл Нефтохим». Он уточнил, что все запасы нефти на заводе будут экспортированы.