В России стало меньше аптек

За последние пять лет количество несетевых аптек в России снизилось на четверть (минус 25 процентов). Об этом со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group сообщает РБК.

К концу октября 2023 года число несетевых аптек сократилось с 16,1 до 11,9 тысячи. Одновременно с этим количество аптек федеральных сетей увеличилось с 16,2 до 29,9 тысячи. По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, маленькие точки не выдерживают конкуренции с крупными игроками. Так как значительная часть закрывшихся пунктов находится в малых городах, где рентабельность бизнеса ниже, такие территории зачастую остаются без единой аптеки.

В среднем по стране на 100 тысяч человек населения приходится 51 аптека. Проблему с отсутствием торговых точек в небольших населенных пунктах власти пытаются решить открытием фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), однако часто фельдшеры загружены профильной работой, ассортимент ФАПов скуден, а ожидание специалистов занимает длительное время.