В России могут пересмотреть правила продажи алкоголя

Депутаты Госдумы предложили внести изменения в порядок лицензирования продажи алкогольной продукции. Согласно документу, парламентарии предложили снизить размер пошлины с 60 тысяч рублей до 20 тысяч рублей. Кроме того, законопроект предполагает смягчение наказания за нарушение законодательства в сфере продажи алкоголя. News.ru

Снижение размера государственной пошлины до 20 тыс. рублей в год на данном этапе фактически направлено на легализацию розничной продажи алкогольной продукции, поскольку произойдет снижение барьера для входа на рынок такой продукции. ТАСС