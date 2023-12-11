«Яндекс» стал одним из лидеров развития ИИ в мире

«Яндекс» стала единственной российской компанией, попавшей в список мировых лидеров в области развития искусственного интеллекта.

Научное исследование, в котором оценивались компании из Европы, Китая и России, включало примерно 20 фирм, таких как Amazon, Tencent, Microsoft, Google, OpenAI и «Яндекс». Эксперты использовали различные параметры, такие как количество и цитируемость научных публикаций, обучение моделей и вклад в алгоритмы искусственного интеллекта.

Согласно результатам исследования, Google, OpenAI и Meta показали наивысший вклад в развитие искусственного интеллекта. «Яндекс» был оценен как средний по уровню развития технологий ИИ. Китайские компании, включая Tencent, Baidu и Huawei, также получили средние оценки в этом направлении.