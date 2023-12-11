Российские банки активно наращивают парк банкоматов с рециркуляцией

В банковской системе растет доля банкоматов с функцией рециркуляции, которые позволяют снижать затраты на инкассацию — она составляет 68%, пишет газета «Коммерсант». По данным ЦБ, за третий квартал 2023 года количество банкоматов c функцией выдачи наличных составило почти 113 тысяч устройств, увеличившись на 280 штук.

А число устройств с рециркуляцией (когда граждане получают банкноты, внесенные в устройство другими клиентами) выросло заметнее — на 1,8 тысячи, до 76,4 тысячи штук. Их доля на рынке достигла 68%. Количество банкоматов с меньшим набором функций, напротив сократилось за два квартала на 2,8 тысячи, до 8,1 тысячи штук.

Банки постепенно стараются заменить старые устройства на новые, говорит вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Банки в России ориентированы на безналичные платежи, так что количество банкоматов сокращается, руководитель ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Кроме того, банки сокращают долю устройств, произведенных ушедшим компаниям NCR и Diebold Nixdorf.