Подсчитан ущерб по делу основателя «Тануки»

Ущерб по делу основателя сети ресторанов «Тануки» Александра Орлова составил 20 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы, где рассматривается вопрос о заочном аресте бизнесмена. Сообщается о полном его погашении.

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Напомним, что Орлова ранее объявили в международный розыск по делу о причинении имущественного ущерба.

Как заявил адвокат в суде, конфликт, который является причиной уголовного преследования Орлова, носит гражданско-правовой характер.

«Ущерб потерпевшему, которым выступает компания «Промтехноком», составляет 20 млн рублей, полностью погашен», – подчеркнул он.

Также адвокат отметил, что Орлов не скрывался от следствия за рубежом, он там находится по делам бизнеса и готов вернуться для дачи показаний по требованию следствия, однако повестки он не получал