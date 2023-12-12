«Скандинавские авиалинии» из-за Украины убрали из меню Nesquik

«Скандинавские авиалинии» ради Украины убрали из бортового меню Nesquik
«Скандинавские авиалинии» (Scandinavian Airlines System, SAS) убрали из бортового меню шоколадный напиток Nesquik, поскольку компанию Nestle Киев объявил «международным спонсором войны», сообщил авиаперевозчик.
В сентябре SAS уже удалила из залов ожидания аэропортов продукцию PepsiCo – компания также попала в украинский список «спонсоров войны» за бизнес в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на TV2.
Напомним, национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло крупнейшую в мире компанию по производству продуктов питания Nestle в список «спонсоров войны» за присутствие на российском рынке.