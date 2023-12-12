«Связной» признали банкротом

При этом начальная процедура банкротства – наблюдение – была введена судом в июне по собственному заявлению компании. Как отмечалось в определении суда, обязательства должника на тот момент составляли около 53,9 миллиарда рублей.

«Связной» является технологическим ретейлером. Ему принадлежат более 2,6 тысячи магазинов в 1100 городах России. В сентябре стало известно, что сеть магазинов «Связной» проинформировала работников о том, что не может своевременно платить им заработную плату. По данным источников газеты «Ведомости», с весны к делу о банкротстве «Связного» присоединилось более сотни физлиц. Истцы рассчитывают на включение задолженности перед ними на суммы от 50 до 500 тысяч рублей в реестр требований кредиторов.