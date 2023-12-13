В "Киевстаре" сообщили о начале восстановления работы голосовой связи

Компания "Киевстар" сообщила о начале возобновления работы голосовой связи у абонентов оператора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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"Сейчас в 18:00 (19:00 мск - прим. ТАСС) наша команда начала включение голосовой связи по всей Украине", - проинформировал оператор.

В "Киевстар" отметили, что возобновление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня еще возможны кратковременные сложности.

В компании добавили, что специалисты работают над восстановлением передачи данных и SMS. Оператор выразил надежду, что функции также станут доступны в течение суток.

Радиостанция "Радио Свобода" (признана в РФ иноагентом) сообщила, что связь начала появляться в Виннице, Днепре (ранее - Днепропетровск), подконтрольном Украине городе Запорожье, а также в Киеве, Кривом Роге, Львове, Николаеве и Харькове. При этом в Одесской области, где власти пытались наладить альтернативную сотовую связь, проблемы сохраняются.

Сбой в работе "Киевстара"

Масштабный сбой в сети оператора "Киевстар" произошел на Украине утром 12 декабря. Пользователи в разных городах страны сообщали об отсутствии связи и домашнего интернета, сайт компании не открывался. Позже в "Киевстаре" заявили, что причиной неполадок стала хакерская атака.

Отключение сети "Киевстара" привело к многочисленным проблемам в работе как мобильной связи, так и доступа в интернет. В частности, отключилась система национального роуминга, начались сбои в работе сервисов крупнейших банков Украины - Приватбанка и Ощадбанка. Энергохолдинг "ДТЭК" предупредил об отключении части телефонных номеров, которые компания использовала для связи. Кроме того, в нескольких регионах страны перестала работать система оповещения о воздушных тревогах.