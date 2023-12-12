Герман Греф заявил о важности науки для будущего России
Очень сложно переоценить значение науки. Сегодня любое государство, любая современная организация стоят на трех составляющих. Об заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на церемонии вручения ежегодной Научной премии Сбера.
«Первое — качественное исполнение уже имеющихся технологий, того, что достигнуто. Второе — непрерывное совершенствование технологий, доведение их до абсолюта. И третье — видение будущего исследователями, которые занимаются постоянным переизобретением того, на чем сегодня базируется основа любой бизнес-модели или существование государства как такового», — отметил глава банка.
По мнению Германа Грефа, эта третья составляющая, самая интересная и важная. Без нее нет будущего. Если нет науки, то не может быть современного образования. Только соединение науки и образования дает видение и готовит специалистов будущего. И любое государство, любая компания может говорить о том, что у них есть будущее, только если у них есть мощная интеллектуальная составляющая, которая пытается заглянуть за горизонт.
«Мы будем стараться с каждым годом делать нашу премию все более престижной. И в первую очередь для молодых людей. Потому что будущее науки лежит на тех ребятах, которые сегодня еще учатся в вузах, или закончили их и только начинают заниматься исследованиями», — подчеркнул Герман Греф.