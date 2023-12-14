Замглавы Минпромторга Евтухов рассказал о стандартизации упаковки продуктов

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что производителям социально значимых товаров могут запретить занижать привычные объемы упаковки товара. Об этом сообщают «Известия».

Евтухов заявил, что в технический регламент «О безопасности пищевой продукции» необходимо внести поправки об использовании стандартных упаковок весом 500 граммов, 1 килограмм, 1 литр, десяток яиц и так далее.

Он отметил, что занижение объема упаковки производителем помогает снизить его издержки, однако происходит за счет доверия покупателя.