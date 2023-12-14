СПБ Биржа начнет развивать срочный рынок с расчетами в рублях

СПБ Биржа планирует развивать срочный рынок с расчетами в рублях, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источника близкого к торговой площадке. Также собеседник газеты предположил, что о запуске рынка опционов СПБ Биржа сообщит уже к концу недели. Еще два источника газеты подтвердили, что торговая площадка намерена развивать срочный рынок, а также опционы. А собеседник из крупной брокерской компании рассказал, что СПБ Биржа также планирует и запуск фьючерсов на российские и иностранные акции.

Управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров утверждает, что СПБ Бирже будет сложно конкурировать в этом сегменте с московской площадкой. Так, ежемесячный объем торгов на срочном рынке последней в среднем превышал 6,5 трлн рублей, а самыми популярными инструментами среди инвесторов были биржевые товары, куда входят газ, нефть, золото, а также валюта. Помимо этого Мосбиржа развивает срочные инструменты и на ценные бумаги. Александров считает, что СПБ Биржа может начать развивать более нишевые активы, куда входят фьючерсы на черные металлы, цемент и другие активы.

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Партнер Capital Lab Евгений Шатов назвал основные риски запуска сегмента деривативов на СПБ Бирже:

отсутствие достаточного спроса;

низкий интерес инвесторов к таким инструментам;

ограничения Банка России.

Собеседник газеты в крупной брокерской компании заявляет, что при запуске фьючерсов на иностранные акции также для торговой площадки будет присутствовать проблема «с перекрытием (покупка и продажа базового актива), в том числе у участников торгов».

СПБ биржа попала под блокирующие санкции США 2 ноября. Почти сразу же торговая площадка остановила торги иностранными ценными бумагами (ИЦБ). В пресс-службе биржи заверили, что на активы клиентов санкции не повлияют. Также Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило лицензию, позволяющую выйти из ценных бумаг СПБ биржи до 31 января 2024 года.

Площадка пока не возвращает торги ИЦБ и проводит консультации по их статусу с российскими и иностранными контрагентами, эти консультации могут занять не менее семи рабочих дней.