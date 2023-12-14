В Москве прошел X Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"

В Москве при информационной поддержке "Газпром-Медиа Холдинга" состоялся X Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес". В пленарном заседании принял участие генеральный директор ГМХ Александр Жаров. Участники обсудили стратегические шаги и синергию усилий для обеспечения совокупного суверенитета России, а также консолидацию технологического, научного, культурного и кадрового потенциала как основу инновационного развития экономики страны. Александр Жаров рассказал, что в концепции совокупного суверенитета медиаотрасль и средства массой информации - это связующий элемент, поскольку отвечают за продвижение повестки, коммуникацию и формирование общественного мнения. Он отметил, что специалисты будущего должны уметь не только достигать результатов, но и рассказывать о них, а также быть "поликомпетенты". "Газпром-Медиа Холдинг" реализует проекты, которые помогают молодежи продвигать свой талант. Александр Жаров убежден, что сегодня в информационной повестке побеждает тот, кто работает с технологиями.