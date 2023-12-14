«Ozon» запустил онлайн-платформу поиска заказов на грузоперевозки

Маркетплейс Ozon запустил онлайн-платформу «Вози Ozon» для поиска заказов на грузоперевозки по России и странам СНГ. На сайте можно оставить заявку на перевозку.

«Теперь любой водитель большегруза может зарегистрироваться на сайте, выбрать заказ на перевозку от Ozon по России и СНГ и откликнуться на него <…> », — говорится в сообщении пресс-службы онлайн-ритейлера.

Как пояснил РБК представитель компании, новый сервис работает по принципу Uber, то есть по модели быстрых сделок.

«Ozon размещает заказы на перевозку на собственной торговой платформе и указывает их стартовую стоимость на основе исторических данных и текущей рыночной оценки. Частные водители большегрузов и транспортные компании предлагают свою цену — победителем становится партнёр, предложивший лучшие условия на аукционе», — сказал он.

В числе главных причин запуска нового сервиса — желание маркетплейса сократить расходы на комиссию транспортных экспедиторов.

В 2023 году Ozon разместил более 900 тыс. заказов на магистральные перевозки. Сейчас с онлайн-ритейлером сотрудничают почти 7 тыс. водителей большегрузов. По оценке компании, новый сервис позволит нарастить их количество вдвое.

Кроме того, платформа «Вози Ozon» поможет закрыть 50% потребностей в перевозках до конца 2024 года и отказаться от комиссий транспортных экспедиторов на сумму 500 млн руб. за счёт сокращения затрат на логистику, привлечения и подключения водителей к работе.

За девять месяцев текущего года Ozon доставил 639 млн заказов, что в 2,2 раза больше прошлогодних значений, отметили в компании.