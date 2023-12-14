Более 2 тыс грузовиков планируют выпустить на бывшем калужском заводе Volvo в 2024 году

Бывший завод Volvo перезапустили в Калуге, до конца 2024 года здесь планируют выпустить более 2 000 грузовиков, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты". До конца 2023 года калужское машиностроительное предприятие "Автомобильное моторное общество" ("АМО") планирует собрать 50 единиц грузового транспорта линейки NEXT. Отмечается, что региональные власти помогают компании в реализации планов, поэтому "АМО" планирует в будущем расширить линейку выпускаемых авто. "Заинтересованы в том, чтобы сохранялись профиль предприятий автопрома, рабочие места, зарплаты и социальные гарантии", – подчеркнул губернатор. Бывший завод шведской компании Volvo приостановил свою работу и находился в режиме простоя с конца февраля 2022 года. В апреле компания решила начать сокращение операций и численности персонала в российских структурах. В октябре 2022 года стало известно, что Volvo планирует продать свой бизнес. В сентябре 2023 года Минпромторг заявил о получении новым инвестором активов шведского автоконцерна. В частности, на тот момент уже был определен российский партнер для налаживания производства и перезапуска автомобильного завода в Калуге. О том, что завод должен возобновить свою работу до конца 2023 года, ранее заявлял Шапша. Планировалось, что на полную мощность он выйдет в 2024 году. По его словам, на момент сентября 2023 года предприятие уже обрело нового собственника.