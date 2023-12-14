Финская VR Group выкупила ходившие в Россию поезда Allegro

Финская железнодорожная компания VR Group выкупила поезда "Аллегро", которые ходили по маршруту Хельсинки - Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. "Сегодня, 14 декабря, VR выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами [модели Sm6] на основании права залога", - говорится в сообщении. Отмечается, что VR в 2025 году намерена вернуть их в эксплуатацию на территории Финляндии и в зарубежных поездках. Поезд Allegro, курсирующий между Хельсинки и Санкт-Петербургом, перестал ходить с 28 марта 2022 года, сообщили Финские железные дороги. Электропоезда "Аллегро" проезжают 407 км между Петербургом и Хельсинки за 3,5 часа. Фирменное название поезд получил по музыкальному термину "аллегро" (названию темпа — "весело, бодро, радостно"), что перекликается с названием ранее курсировавшего по данному маршруту поезда "Сибелиус", названного в честь финского композитора Яна Сибелиуса.