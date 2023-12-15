В Москве ответили на предложение Минска по транзиту нефти по «Дружбе»

"Транснефть" получила предложения от Белоруссии по увеличению тарифа прокачки нефти по "Дружбе" по обеим веткам с 1 февраля 2024 года, но у компании нет компетенций по согласованию тарифов северного направления нефтепровода, по которому нефть Казахстана транспортируется в Германию. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

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Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что Белоруссия в качестве нового варианта индексации тарифов на транспортировку нефти по своей территории с 1 февраля 2024 года предложила повысить тариф для северной ветки "Дружбы" (по ней сейчас прокачивается только казахстанская нефть) на 43% - до 653,8 рубля за тонну, а для южной, по которой продолжаются поставки нефти из России, - на 14,5%, до 195,8 рубля за тонну. Соответствующее письмо "Гомельтранснефть Дружба" направила "Транснефти".

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"Тарифы установлены в рублях, и, конечно, надо учитывать инфляцию. Мы готовы обсуждать их изменение на южной ветке "Дружбы", по которой идет транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию. Но коллеги хотят нашего согласования по увеличению тарифов по северной ветке, где транзитом прокачивается в Германию нефть из Казахстана, а это не наша компетенция, тем более что там предполагается существенный рост из-за значительного падения грузопотока", - сказал Демин.

Повышение тарифов необходимо для исключения перекрестного финансирования расходов на транспортировку нефти по северной ветке за счет прокачки по южной, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо. Также отмечается, что "непредвиденные обстоятельства" привели к снижению грузооборота по транзитным направлениям почти в пять раз по сравнению с 2022 годом. Для обеспечения положительного финансового результата тарифы на внутреннюю транспортировку нефти на НПЗ Белоруссии в 2023 году были пересмотрены дважды, пишет газета. При этом затраты на содержание трубопроводной системы Белоруссии запланированы на 2024 год на уровне 6,6 млрд рублей, инвестиционные затраты - 3,1 млрд рублей.

Белоруссия хотела с 1 июля 2023 года повысить на 84% тариф на прокачку нефти по своему участку нефтепровода "Дружба" для компенсации потерь от снижения поставок российской нефти. С таким предложением обратилась "Гомельтранснефть Дружба" к российской "Транснефти". "Транснефть" отмечала, что фактически не получила от Белоруссии обоснования повышения тарифа прокачки нефти по "Дружбе" и поэтому не согласна с предложением белорусской стороны.