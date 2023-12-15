Игорь Ротенберг продаст долю в компании-операторе "Платон"

Бизнесмен Игорь Ротенберг продает свою долю в компании - операторе взимания платы за проезд большегрузов по федеральным трассам "Платон", пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон сделки, а также на источник в операторе ("РТ-Инвест Транспортные системы", РТИТС) .