Древесный уголь начнет производить предприятие из Забайкалья благодаря господдержке

«Предприятие занимается распиловкой и строганием древесины. Господдержка (займ) составила пять миллионов рублей. На эти средства планируется закупить оборудование для производства древесного угля», - рассказала начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Забайкалья Наталья Белова. Выйти на новый уровень предприятию поможет покупка печи «Горизонт», реторты, сушильник и новой линии сортировки (фасовки). «По состоянию на 18 декабря 2023 года общий объем финансовой поддержки среднего и малого бизнеса составил 2,2 миллиарда рублей. Поддержано 505 субъектов предпринимательства. Объем поддержки приоритетных отраслей составил 1,6 миллиарда рублей (производство, сервис, туризм, логистика, сельское хозяйство)», - добавила Наталья Белова. Помощник министра экономического развития Забайкальского края, Дарья Юринская Телефон для СМИ: 8(3022) 40-17-70, e-mail: yurinskaya-555@mail.ru.