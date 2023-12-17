Киев временно исключил Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны»

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины приняло это решение на период двусторонних консультаций с участием представителей Еврокомиссии. Сразу после этого Вена сняла вето с 12-го пакета санкций ЕС против России. По данным агентства Reuters, инициирована письменная процедура по санкционному пакету, которая не должна занять много времени. Новые ограничения включают запрет на прямые поставки алмазов из РФ и те, которые переработаны в третьих странах. Возможен запрет на экспорт станков, применяемых для создания оружия, и дополнительные меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть. Рестрикции также могут быть введены против сына Дмитрия Медведева и компании «АльфаСтрахование».