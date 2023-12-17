Западные санкции оказывают сильнейшее давление на российский бизнес, отметил доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Он добавил, что отечественным предпринимателям удалось адаптироваться к новым условиям, пишет «Газета.Ru».

Финансист пояснил, что Банк России и Институт Гайдара провели опросы среди российских бизнесменов. Респонденты показали высокий уровень оптимизма, пояснили, что спрос на продукцию отечественных производителей растет, компании накапливают запасы товаров в ожидании дальнейшего роста.

Вместе с тем, сохраняются высокие риски для бизнеса. В первую очередь, в сегменте поставок, логистике, во вторую - в сфере кибербезопасности, отметил Щербчаченко. Он уточнил, что атаки аферистов и жуликов, использующих цифровые технологии, стали одной из главных опасностей для российских компаний.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов сообщил, в свою очередь, что, действительно, в 2023 году бизнесу удалось адаптироваться к текущим условиям. Кроме того, на российском рынке вырос внутренний спрос на фоне импортозамещения.