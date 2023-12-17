Антон Силуанов ответил на вопрос о национализации компании «Балтика»

Планов национализировать пивоваренную компанию «Балтика» в настоящее время нет. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передаёт ТАСС.

В кулуарах съезда «Единой России» журналисты попросили Силуанова прокомментировать информацию газеты «Ведомости». Издание ссылалось на письмо президента «Балтики» Таймураза Боллоева. В нем он якобы просил главу Росимущества о национализации компании.

«Ни о какой национализации речи в настоящее время не идет», — заявил Силуанов.

По его словам, подобные планы не рассматриваются. «Балтика» находится во временном управлении «по аналогии с теми решениями, которые принимали недружественные страны».