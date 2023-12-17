Глава Wildberries оценила идею о передаче бизнеса детям

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала РБК, что пока не говорила с детьми о наследовании бизнеса.

Предпринимательница заявила, что дети должны заниматься только интересными для них вещами. По словам Бакальчук, у них и без бизнеса получится что-то делать и приносить людям пользу.

«Даже если вдруг так случается, что дети наследуют и приходят в бизнес, здесь самое главное, чтобы они реально этого хотели», — оценила она возможную передачу бизнеса.