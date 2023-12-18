Мосгорсуд смягчил приговор основателю ГК «Сумма» Зиявудину Магомедову по делу о хищениях 11 млрд рублей

Мосгорсуд смягчил на полгода приговор основателю группы компаний «Сумма», миллиардеру Зиявудину Магомедову и его брату экс-сенатору Магомеду Магомедову по делу о хищениях более 11 млрд рублей при строительстве крупных объектов. Как сообщает корреспондент Business FM, такое решение приняли по жалобам осужденных и их адвокатов.

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Так, Зиявудин Магомедов вместо 19 лет в колонии строгого режима он отсидит 18,5 года, а Магомед Магомедов вместо 18 лет заключения в колонии поведет 17,5 года.

Осужденный Роман Грибанов был освобожден от наказания в десять лет колонии общего режима в связи с истечением срока давности, а Юрий Петров — от наказания в семь лет в колонии общего режима в связи с отбытием срока.

Наказание Артуру Максидову и Сергею Полякову, осужденным на 12 лет в колонии общего режима, оставили в силе.

В апелляции осужденные и защита обжаловали приговор Мещанского суда Москвы от 1 декабря 2022 года. Тогда районный суд приговорил основателя и председателя совета директоров ГК «Сумма» Зиявудина Магомедова к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его старшего брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова, — к 18 лет заключения.

Еще четверо фигурантов осудили на сроки от семи лет в колонии общего режима и до 12 лет в колонии строгого режима. Оглашение приговора началось 24 ноября 2022 года и длилось шесть рабочих дней.

Районный суд согласился с версией следствия в том, что подсудимые похитили более 11 млрд рублей бюджетных средств, а также средств коммерческих организаций, которые выделялись по государственным контрактам и договорам. Сделано это было при строительстве и реконструкции крупных объектов компаниями ГК «Сумма». Всего в деле фигурировали девять преступных эпизодов.

Братьев Магомедовых суд признал виновными в организации и руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК), а еще ряд подсудимых — бывшего гендиректора компании «Интэкс» Артура Максидова, главу Объединенной зерновой компании (ОЗК) Сергея Полякова и начальник департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова — в участии в нем (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Также суд счел доказанной вину подсудимых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Еще один подсудимый, гендиректор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров был признан виновным только в одном эпизоде мошенничества (ст. 159 УК РФ).

Предприниматели вину отрицали вину и утверждали, что в деле речь идет о гражданско-правовых отношениях, которые искусственно перевели в уголовную плоскость.

В Мосгорсуде защита просила приговор бизнесменам отменить и оправдать их.

Гособвинение в свою очередь просило смягчить приговор всем подсудимым в связи с истечением срока давности по ряду эпизодов дела. В частности, снизить приговор братьям на два месяца — Зиявудину Магомедову до 18 лет и 10 месяцев, а Магомеду Магомедову — до 17 лет и 10 месяцев строгого режима соответственно.

При этом подсудимого Петрова прокурор Михаил Резниченко предложил освободить от отбытия наказания в связи с тем, что он отбыл назначенный ему срок в семь лет. При этом фактически осужденного уже освободили из-под стражи в ходе апелляции 28 ноября. Он приехал на оглашение решения апелляции в Мосгорсуд своим ходом, но в зал суда попасть не смог, как и ряд родственников, так как коллегия начала оглашать судебный акт ровно в 12:00 и двери в зал суда на вход закрыли.