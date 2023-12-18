Cisco ликвидировал одно свое юрлицо в России

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единого госреестра юридических лиц, юрлицо Cisco было ликвидировано с 15 декабря.

При этом в России пока что ещё действует второе юрлицо компании — «Сиско солюшенз». Его сферой деятельности были дистрибьюция и продажи.