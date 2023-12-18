«Почта России» намерена изменить скорость доставки

«Почта России» в следующем году намерена сократить сроки доставки посылок на 20-30%. Об этом заявил генеральный директор компании Михаил Волков, пишет «Прайм».

По словам главы «Почты России», в 2024 году поводов для шуток про то, что посылка из Москвы в Краснодар может заехать в Хабаровск, больше не будет.

«Видим потенциал в оптимизации сроков доставки в среднем на 20-30%», — пояснил Михаил Волков.

Он отметил, что «Почта России» уже на 10% сократила количество промежуточных сортировок и на 15% повысила производительность труда. Также ведется совместная работа с «Яндексом» в области статической маршрутизации, а в планах построение динамических маршрутов.

При этом в компании исполняются требования по безопасности и сохранность отправлений на уровне почти 100%, заверил Михаил Волков.