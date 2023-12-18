Яндекс: 20% крупных российских компаний используют искусственный интеллект

Каждая пятая крупная российская компания использует в работе генеративный искусственный интеллект. Больше всего нейросетями пользуются предприниматели в сферах маркетинга и продаж, клиентского сервиса, исследований и разработки, а также IT-бизнес. К такому выводу пришли эксперты Яндекса и международной консалтинговой компании "Яков и Партнеры", опубликовавшие исследование "Искусственный интеллект в России — 2023: тренды и перспективы". Результаты обнародовала пресс-служба Яндекса. Оценивая состояние рынка искусственного интеллекта и экономический эффект от внедрения новых технологий, эксперты опросили технических директоров крупнейших российских компаний в 15 ключевых для экономики индустриях. Опрос показал, что из 20% компаний, использующих генеративный искусственный интеллект для выполнения задач в различных бизнес-функциях, 12% уже определили приоритетные функции и сценарии для внедрения генеративного ИИ, а еще 27% — пока экспериментируют с технологией. В исследовании говорится, что решениями от OpenAI (GPT-4, GPT-3.5) пользуется 100% опрошенных компаний, применяющих генеративный искусственный интеллект. Дополнительно 80% респондентов применяют YandexGPT для решения задач по работе с текстами, и более 40% — Kandinsky для работы с изображениями. По мнению директора бизнес-группы поиска и рекламных технологий Яндекса Дмитрия Масюка, открытие для компаний API российских генеративных нейросетей будет стимулировать бизнес внедрять технологию в пользовательские продукты и внутренние процессы. "Быстрее всего мы увидим результат внедрения технологии в сферах ИТ, маркетинга и клиентского сервиса: например, ассистент написания кода на основе генеративного искусственного интеллекта может увеличить производительность разработчиков и избавить их от 10–15% рутинных задач, а благодаря генеративным подсказкам и суммаризации обращений сотрудники службы поддержки смогут обрабатывать запросы клиентов быстрее на 30–40%", - считает Масюк. Соавтор отчета, партнер компании "Яков и Партнеры" Александр Громов констатирует, что 94% опрошенных компании отмечают сокращение затрат в качестве ключевого эффекта от внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы. "Сегодня каждая вторая опрошенная компания в России находится на этапе экспериментирования и эксплуатации решений на базе искусственного интеллекта. Из тех, кто уже начал внедрять ИИ в свои процессы, 68% отмечают, что он оказал влияние приблизительно на 1–5% EBITDA компании", - уточняет Громов.