Власти Крыма национализировали имущество украинских олигархов

В Крыму были национализированы свыше тысячи объектов движимого и недвижимого имущества украинцев, «осуществляющих подрывную деятельность в отношении России». Об этом заявил в своем Telegram-канале глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, всего в списке около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества.

Видео дня

«В Крыму национализировано имущество еще 77 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России. Решение принято депутатами государственного совета на заочном голосовании», - пояснил Константинов.

Он отметил, что в числе национализированных гостиницы «Лондон» и «Отель 1001 ночь», а также имущество различных аграрных предприятий, банков (в том числе — Государственного ощадного банка Украины), спортивных и реабилитационных центров, теннисного клуба в Ялте, Мариупольского металлургического Комбината имени Ильича.

«Национализировано и имущество граждан, совершающих против нас и нашей страны недружественные действия. В списке — в том числе хорошо известные крымчанам персонажи Пинчук (он лишился жилого дома и земельного участка площадью 455 м² в Белоглинке) и Сенченко (остался без 1/4 доли нежилого помещения в Ялте)», - заметил спикер.

Он также выразил надежду, что национализированные объекты, в том числе в Керчи, Раздольненском, Сакском и Первомайском районах, «заинтересуют российских предпринимателей, которые не будут тупо выкачивать из них деньги, а станут вкладываться в их развитие».