Власти Крыма национализировали имущество украинских олигархов

В Крыму были национализированы свыше тысячи объектов движимого и недвижимого имущества украинцев, «осуществляющих подрывную деятельность в отношении России». Об этом заявил в своем Telegram-канале глава крымского парламента Владимир Константинов.

Власти Крыма национализировали имущество украинских олигархов
© РИА Новости

По его словам, всего в списке около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества.

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«В Крыму национализировано имущество еще 77 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России. Решение принято депутатами государственного совета на заочном голосовании», - пояснил Константинов.

Он отметил, что в числе национализированных гостиницы «Лондон» и «Отель 1001 ночь», а также имущество различных аграрных предприятий, банков (в том числе — Государственного ощадного банка Украины), спортивных и реабилитационных центров, теннисного клуба в Ялте, Мариупольского металлургического Комбината имени Ильича.

«Национализировано и имущество граждан, совершающих против нас и нашей страны недружественные действия. В списке — в том числе хорошо известные крымчанам персонажи Пинчук (он лишился жилого дома и земельного участка площадью 455 м² в Белоглинке) и Сенченко (остался без 1/4 доли нежилого помещения в Ялте)», - заметил спикер.

Он также выразил надежду, что национализированные объекты, в том числе в Керчи, Раздольненском, Сакском и Первомайском районах, «заинтересуют российских предпринимателей, которые не будут тупо выкачивать из них деньги, а станут вкладываться в их развитие».

Владимир Константинов заверил, что процесс национализации имущества украинских олигархов будет продолжен и им не оставят «ни малейшего шанса зарабатывать деньги на наших людях».

Ранее крымским парламентом было национализировано имущество ряда украинских политиков и олигархов. В списке - Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Также СМИ сообщили о намерении властей Крыма национализировать гостиницу Софии Ротару «Вилла София» после публикации певицей поздравительной открытки бойцам Вооруженных сил Украины.

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