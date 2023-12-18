Подсчитаны убытки Siemens от ухода из России

В 2022 финансовом году департамент крупного немецкого концерна Siemens AG — Mobility — потерял 600 миллионов долларов после сворачивания деятельности в России. Об этом компания сообщила в отчете о финансовых результатах за 2023 год, обратило внимание RTVI.

© Lenta.ru

В отчете также сказано, что чистая прибыль компании за данный период выросла на 23 процента, до 4,4 миллиарда евро, после того, как по итогам предыдущего года показатель рухнул на 40 процентов.

Подразделение Siemens Mobility объединяет предприятия в области железнодорожных перевозок. Компания производит железнодорожную технику, трамваи, локомотивы, системы автоматизации для железных дорог и городского рельсового транспорта, системы для сортировки писем и корреспонденции, оборудование для аэропортов.

На фоне начала боевых действий на Украине Siemens перестала поставлять поезда «Сапсан» в Россию весной 2022 года. Концерн также вышел из совместных предприятий и разорвал все сервисные контракты с РЖД, включая обслуживание скоростных поездов.