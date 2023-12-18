«Лента.ру» признана маркой №1 в России среди интернет-СМИ

15 декабря 2023 года в 25-й раз состоялась церемония вручения Ежегодной национальной премии «МАРКА №1 в РОССИИ». В номинации «Интернет-СМИ» лауреатом стала «Лента.ру» (входит в Rambler&Co).

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Владимир Тодоров, главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler&Co: «На российском рынке немного брендов медиа, которые смогли сохранить приверженность традициям, аудиторию, репутацию. Мы стараемся органично совмещать – и традиции, и динамично развивающиеся тренды в дизайне и подаче информации. Премия доказывает, что в итоге у нас это получается и "Лента.ру" действительно один из самых узнаваемых и посещаемых ресурсов Рунета».

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«Лента.ру» — крупнейшее общественно-политическое издание в России с почти 25-летней историей, входит в топ самых цитируемых («Медиалогия») и виральных (Brand Analytics) изданий страны. Редакция издания каждый год создаёт более 250 тысяч единиц контента и более 20 редакционных спецпроектов на актуальные темы. Также «Лента.ру» ярко присутствует в социальных сетях – группы и каналы не зависят от сайта и ведутся как уникальные медиа с ежедневными дайджестами и авторским контентом.

Издание — обладатель наград «Инновационно-активная компания года» и «За вклад в продвижение цифровизации России» премии «Время инноваций», лауреаты Digital Leaders Award, конкурсов «Премия Рунета», «Золотой сайт», «Рейтинг Рунета», Национальной премии интернет-контента.

«МАРКА №1 В РОССИИ» – это система оценки и использования брендов в национальном масштабе, которая объективно определяет картину предпочтений россиян на потребительском рынке товаров и услуг.

Информационные справки:

«Лента.ру» — крупнейшее федеральное интернет-издание России, входит в топ-5 самых цитируемых СМИ России («Медиалогия» 2023), одно из самых виральных СМИ русскоязычного интернета (Brand Analytics, 2023), неоднократный обладатель «Премии Рунета», финалист «ТЭФИ-Мультимедиа» и ряда других индустриальных премий и конкурсов. Входит в медиахолдинг Rambler&Co.