«Лента.ру» признана маркой №1 в России среди интернет-СМИ
15 декабря 2023 года в 25-й раз состоялась церемония вручения Ежегодной национальной премии «МАРКА №1 в РОССИИ». В номинации «Интернет-СМИ» лауреатом стала «Лента.ру» (входит в Rambler&Co).
Владимир Тодоров, главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler&Co: «На российском рынке немного брендов медиа, которые смогли сохранить приверженность традициям, аудиторию, репутацию. Мы стараемся органично совмещать – и традиции, и динамично развивающиеся тренды в дизайне и подаче информации. Премия доказывает, что в итоге у нас это получается и "Лента.ру" действительно один из самых узнаваемых и посещаемых ресурсов Рунета».
«Лента.ру» — крупнейшее общественно-политическое издание в России с почти 25-летней историей, входит в топ самых цитируемых («Медиалогия») и виральных (Brand Analytics) изданий страны. Редакция издания каждый год создаёт более 250 тысяч единиц контента и более 20 редакционных спецпроектов на актуальные темы. Также «Лента.ру» ярко присутствует в социальных сетях – группы и каналы не зависят от сайта и ведутся как уникальные медиа с ежедневными дайджестами и авторским контентом.
Издание — обладатель наград «Инновационно-активная компания года» и «За вклад в продвижение цифровизации России» премии «Время инноваций», лауреаты Digital Leaders Award, конкурсов «Премия Рунета», «Золотой сайт», «Рейтинг Рунета», Национальной премии интернет-контента.
«МАРКА №1 В РОССИИ» – это система оценки и использования брендов в национальном масштабе, которая объективно определяет картину предпочтений россиян на потребительском рынке товаров и услуг.
Информационные справки:
«Лента.ру» — крупнейшее федеральное интернет-издание России, входит в топ-5 самых цитируемых СМИ России («Медиалогия» 2023), одно из самых виральных СМИ русскоязычного интернета (Brand Analytics, 2023), неоднократный обладатель «Премии Рунета», финалист «ТЭФИ-Мультимедиа» и ряда других индустриальных премий и конкурсов. Входит в медиахолдинг Rambler&Co.
Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по объему аудитории цифровых ресурсов — свыше 45,2 млн человек ежемесячно (по данным Mediascope, Cross Web, 2023). В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.