Почему BP и логистические гиганты приостановили транзит через Красное море

Пролив Баб-эль-Мандеб, или «Врата скорби» в переводе с арабского, готовится оправдать свое название. Крупнейшая группа компаний в сфере морской логистики Mediterranean Shipping Company объявила о приостановке транзита своих судов через Красное море из-за участившихся атак хуситов. Днем ранее об аналогичном решении объявила французская CMA, крупнейший игрок на мировом рынке контейнерных перевозок, то же сделали датская Maersk и немецкая Hapag-Lloyd.

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О значении Баб-эль-Мандеба и Суэцкого канала для мировой логистики говорит в эфире BBC (СМИ заблокировано в России) вице-председатель морского направления Chartered Institute of Logistics and Transport Сью Терпиловски:

«Это важнейшая артерия между Европой и Азией. Практически все, что Британия покупает в Китае, Вьетнаме и Индии, идет через Баб-эль-Мандеб. Приостановка транзита приведет к удлинению логистических цепочек и может вызвать кратковременный дефицит. Все компании, которые объявляют о подобных решениях, изучают альтернативные транспортные коридоры. В долгосрочном периоде Британии могут потребоваться большие складские мощности, чтобы сглаживать такие шоки. В Красном море давно действуют расширенные меры безопасности, регион это неспокойный. Но до сих пор это не создавало препятствий для глобальной торговли».

Кроме логистических компаний о прекращении транзита начали объявлять и энергетические. Британский гигант BP перенаправит свои танкеры по другим коридорам, сославшись на «ухудшение ситуации с безопасностью». Нефть отреагировала заметным скачком, Brent в моменте вплотную приблизился к 80 долларам за баррель впервые после падения до 72 долларов в начале декабря. О рисках для российской нефти и других категорий экспорта говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович:

Станислав Митрахович ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета «Часть российской нефти ввозится российскими судами, это компания Совкомфлот. Часть ввозится теневым флотом, то есть владельцами, которые зарегистрированы в странах глобального Юга и Востока. И часть российской нефти по-прежнему ввозится греческими судоходными компаниями. Точная пропорция этого неизвестна, но Bloomberg и прочие дают примерные прикидки, что там греков около трети, Россия сама перевозит где-то около трети, а остальное — это теневой флот в том или ином варианте. Мы, конечно, тоже можем оказаться в зоне риска, если какая-нибудь компания греческая перестанет ввозить российскую нефть, условно говоря, из Приморска или Новороссийска, или Усть-Луги по этому маршруту куда-нибудь в Мумбаи, в Индию. Но у России неплохие отношения с разными странами на Ближнем Востоке. А хуситы — это, считайте, прокси Ирана, ни для кого не секрет. Поэтому, чтобы конкретно российские суда хуситы, грубо говоря, не трогали, в принципе договориться будет можно. И тогда вот в этой ситуации наш экспорт будет сохраняться, а у наших конкурентов — будет находиться в зоне риска. И тогда, возможно, даже для нас будут определенные плюсы в текущей ситуации».