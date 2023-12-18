Регулятор Франции оштрафовал производителя Dove и Axe

На французское отделение транснациональной компании Unilever был наложен региональным и межведомственным управлением по экономике, занятости, труду и солидарности (DRIEETS) Парижского региона штраф в размере двух миллионов евро. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на релиз, опубликованный на сайте генерального управления по конкуренции, защите прав потребителей и противодействию мошенничеству (DGCCRF).

В документе ссылаются на статьи L. 441-16 a) и L. 470-2 V Коммерческого кодекса Франции. В тексте говорится, что штраф наложен из-за несвоевременной оплаты счетов поставщиков.

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После начала специальной военной операции РФ на Украине британская Unilever сообщила, что прекратила поставки своей продукции в Россию и экспорт товаров с ее территории.