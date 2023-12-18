Немецкий производитель автокомпонентов избавился от бизнеса в России

Крупный немецкий производитель автомобильных деталей Schaeffler Group избавился от активов в России, передав их местной компании «ПромАвтоКонсалт». Об этом свидетельствуют данные базы Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Фирма выкупила 100 процентов долей в ООО «Шэффлер Рус» и ООО «Шэффлер Руссланд». Предприятие «Шэффлер Рус» производит подшипники, зубчатые передачи, элементы механических передач и приводов, а «Шэффлер Руссланд» занимается оптовой торговлей эксплуатационными материалами и автомобильными комплектующими, следует из данных СПАРК.

С 27 октября 2023 года генеральный директор компании «ПромАвтоКонсалт» — Александр Горлов, который по совместительству является директором по правовым вопросам холдинга «Русские машины» (принадлежит миллиардеру Олегу Дерипаске).

Schaeffler решила продать бизнес в России в марте 2023-го через посредника, которого контролирует член наблюдательного совета компании, австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф. Компания решила покинуть рынок на фоне идеи бывшего гендиректора «ПромАвтоКонсалта» Романа Вовка использовать детали Schaeffler в автомобилях автозавода ГАЗ, которой он поделился с советником президента России. Немецкие автокомпоненты могли ставить на модели, используемые для военных перевозок.